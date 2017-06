Nintendo relanseaza mai multe jocuri clasice pentru noua consola Switch.

Noua consola Nintendo Switch, lansata recent, se bucura deja de aprecierea gamerilor. Compania mai are insa o surpriza placuta pentru fanii acestui brand.

Nintendo va relansa cateva jocuri clasice, care vor fi adaptate pentru noua consola. Este vorba de titluri care au facut celebra compania japoneza.

Astfel, in curand, cei care au o consola Switch vor putea juca, printre altele, Super Mario Odyssey, Kirby, Legend of Zelda: Breath of the Wild , Pokemon, Metroid, Splatoon si Rocket League.

O alta veste buna este ca jucatorii care folosesc Switch vor putea juca si impotriva unor prieteni care folosesc alte platforme, cum ar fi console Xbox sau un PC-uri.