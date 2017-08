Vezi comunicatul oficial.

Jocul "Middle-earth: Shadow of War" este disponibil la Gamescom 2017, unde ruleaza in format HDR pe GeForce GTX, cu tool-ul Ansel.



NVIDIA, Warner Bros. Interactive Entertainment si Monolith Productions anunta colaborarea pentru versiunea PC a jocului video "Middle-earth: Shadow of War." Aceasta versiune va include NVIDIA Ansel, instrumentul pentru captarea imaginilor din joc.

NVIDIA lucreaza de asemenea cu Monolith pentru a adauga alte functii avansate pentru PC, precum HDR (high dynamic range lighting), care creeaza o gama larga de culori si luminozitate, pentru ca jocul sa fie mai captivant si mai natural.





“NVIDIA este un partener important care aduce un nivel ridicat de expertiza in gaming-ul pentru PC, alaturi de resurse pentru developeri si tehnologii de gaming avansate”, a declarat Kevin Stephens de la Monolith. ”Colaboram cu NVIDIA pentru multiple aspecte ale Middle-earth: Shadow of War - de la stabilitatea si performanta soft-ului de optimizare la tehnologii de ultima generatie precum Ansel si HDR.”



"Middle-earth: Shadow of War" este un joc video de rol (RPG) care urmeaza sa fie lansat in curand, fiind dezvoltat de Monolith Productions si publicat de Warner Bros. Interactive Entertainment. Acesta este continuarea "Middle-earth: Shadow of Mordor" din 2014, continuand naratiunea acestuia, bazata pe seria lui J.R.R. Tolkien.



”Este o onoare sa colaboram cu Monolith pentru a prezenta cea mai buna versiune a Middle-earth: Shadow of War,” a declarat Tony Tamasi, vice-presedinte senior Content and Technology la NVIDIA. ”Detaliile subtile din elemente precum lumina fac jocul mai captivant, asadar lucram indeaproape cu dezvoltatorii de jocuri si ii ajutam sa foloseasca tehnologia noastra pentru ca ei sa isi realizeze viziunea asupra creatiilor lor.”





Crearea Middle-earth pentru PC

Echipa de ingineri NVIDIA pentru efecte vizuale ajuta Monolith sa integreze cele mai noi tehnologii grafice si de simulari ale miscarilor fizice in Middle-earth prin expertiza sa in dezvoltarea de jocuri. Resursele de dezvoltare vaste ale NVIDIA, care includ librarii de efecte vizuale, instrumente de dezvoltare, documentatie, cod sursa si multe altele, sunt la dispozitia Monolith.



Aceasta colaborare faciliteaza integrarea functiilor avansate de gaming pe PC in "Middle-earth: Shadow of War" si maximizarea performantei placilor grafice NVIDIA® GeForce® GTX din seria 10 pentru gamerii PC.

Pe masura ce lansarea jocului se apropie, NVIDIA si Monolith isi vor adapta performantele, vor creste stabilitatea platformei si vor finaliza asistenta pentru functii si tehnologii pentru platforma de gaming GeForce GTX pentru PC, precum NVIDIA SLI™, drivere Game Ready, NVIDIA G-SYNC™, setari de redare optimizate si GeForce Experience™.