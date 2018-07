În ciuda succesului de care s-a bucurat în rândul fanilor, varianta mini a consolei Nintendo a fost mereu fabricată în ediție limitată. Astfel, foarte puțini fani au reușit să cumpere acest gadget.

Prima versiunea îmbunătățită a NES Classic Edition a fost lansată în 2016 și s-a vândut în timp record.

Acum, pe 29 iunie, Nintendo a relansat o nouă ediție a consolei. Dispozitivul vine cu un controller și cu 30 de jocuri clasice integrate, astfel încât nu mai este nevoie de cartușe cu jocuri.

Noua consolă Nintendo NES Classic se găsește încă în magazinele online. Pe Amazon costă în jur de 100 de dolari, dar mai sunt doar câteva exemplare pe stoc.

NES Classic Edition available at #AmazonBooks stores for $59.99 starting June 29. Limited availability! Find your nearest store - https://t.co/raklt4qexn pic.twitter.com/w5SGgmNadm