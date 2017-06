Vezi comunicatul oficial.

NVIDIA lanseaza noul driver Game Ready pentru jocul Lawbreakers "Rise Up" aflat in stadiul beta, care ofera si compatibilitate cu jocul Spider-man Homecoming Virtual Reality Experience.



Prima impresie conteaza, iar jocurile nu fac exceptie, chiar daca se afla inca in etapa de dezvoltare. Driver-ul Game Ready include suport pentru jocul closed beta Lawbreakers "Rise Up" Beta.

Driverele Game Ready sunt proiectate pentru a sustine toate etapele majore de evolutie ale jocurilor, astfel incat utilizatorii sa beneficieze de cea mai buna experienta de gaming.



Titlurile continua sa evolueze, fiind imbunatatite cu continut si functionalitati noi, prin intermediul patch-urilor si DLC-urilor, iar driverele NVIDIA evolueaza odata cu ele.



Versiunea closed beta a jocului LawBreakers este disponibila in perioada 28 iunie - 3 iulie, iar 20.000 de membri GeForce Experience au primit codul de acces pentru a beneficia de cele mai recente reward-uri destinate lor.

Tehnologiile NVIDIA Ansel si NVIDIA ShadowPlay Highlights vor fi disponibile la lansarea jocului Lawbreakers, dar nu si pentru versiunea beta.

Un standard superior de calitate in momentul lansarii unui joc este si mai important in cazul titlurilor VR. Problemele intampinate in timpul sesiunilor de joc sau bug-urile pot afecta si intrerupe senzatia de imersiune si pot altera experienta VR.

Driverul Game Ready ofera cea mai buna experienta posibila, fiind optimizate atât performanta, cât si latenta, factori deosebit de importanti in rularea unui joc Virtual Reality fara intreruperi.

Noul driver Game Ready asigura astfel cea mai buna experienta VR pentru jocul Spider-man Homecoming Virtual Reality Experience.