NVIDIA a anunțat la CES 2019 lansarea plăcii grafice NVIDIA® GeForce® RTX 2060, punând la dispoziție arhitectura revoluționară NVIDIA Turing pentru milioane de gameri din întreaga lume.

Placa grafică RTX 2060 oferă performanțe excepționale pentru jocuri de ultimă generație, cu grafică îmbunătățită prin tehnologia Ray Tracing si capabilități AI. Având un preț de 1699 lei, RTX 2060 oferă noi niveluri de performanță și caracteristici care erau anterior disponibile doar în GPU-uri de tip high-end.

RTX 2060 este cu 60% mai rapid decât generația precedentă, GTX 1060, cel mai popular GPU NVIDIA, și depășește performanțele de gameplay ale GeForce GTX 1070 Ti. Cu nucleele Turing RT și Tensor, poate rula Battlefield V cu Ray Tracing la 60 de cadre pe secundă.

RTX 2060 va fi disponibilă la nivel global începând din data de 15 ianuarie de la producătorii autorizați și partenerii NVIDIA.

Puterea Turing

RTX 2060 vine cu o îmbunătățire majoră la multiprocesorul de core streaming pentru a putea gestiona mai eficient sarcinile de computing ale jocurilor moderne. Acesta susține executarea simultană a operațiunilor floating point și integer, tehnologie adaptive shading și o nouă arhitectură de memorie unificată cu dublul cache-ului predecesorului său. Jocurile moderne pot utiliza aceste caracteristici pentru a atinge până la 2 ori performanța GPU-ului GTX 1060.

RTX 2060 vine echipată cu o memorie de 6GB GDDR6 și 240 de nuclee Tensor, având o putere de procesare de deep learning de 52 teraflopi, care îmbunătățesc performanțele de gaming printr-o caracteristică cunoscută sub numele de Deep Learning Super Sampling (DLSS).

DLLS creează o rețea neurală pentru a extrage caracteristicile multidimensionale ale scenei randate și combină detalii din multiplele cadre pentru a construi o imagine finală de înaltă calitate. Rezultatul este o imagine clară, similară cu cea din randarea claică, dar cu o performanță per total îmbunătățită.

RTX 2060 vine cu GeForce Experience™, o aplicație care face gaming-ul pe PC mai ușor de accesat, oferind caracteristici “in game” precum:

NVIDIA Highlights — care capturează automat cele mai bune momente din gaming. Jocuri lansate recent care oferă funcția de “Highlights” includ: Deuterium Wars, Dirty Bomb, Dying Light: Bad Blood, Europa (Ring of Elysium), Extopia, GRIP, Hitman 2, Insurgency, Sandstorm, Justice, Knives Out PC Plus, Lost Ark, Shadow of Tomb Raider, Switchblade și X-Morph: Defense.

NVIDIA Ansel — care permite gamerilor să captureze imagini uimitoare din timpul jocurilor. Jocuri lansate recent care oferă funcția de “Ansel” includ: Deep Rock Galactic, GRIP, Hitman 2, Insurgency Sandstorm, Ride 3 și Shadow of Tomb Raider.

NVIDIA Freestyle — care permite gamerilor să personalizeze imaginea jocurilor cu tehnologie de tip postprocesare. Ultimele filtre pot transforma gameplay-ul sau imaginile într-una asemănătoare unei picturi pe ulei sau să livreze un aspect care pare scos direct dintr-un film din anii 1980.

RTX 2060 va fi disponibil începând cu 15 ianuarie pentru sistemele oferite de Acer, Alienware, Dell, HP și Lenovo, precum și de fabricanții de sisteme din întreaga lume.

Plăcile customizate, inclusiv cele stock-clocked și overclocked din fabrică vor fi disponibile începând din 15 ianuarie de la furnizorii de top precum ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY și Zotac.