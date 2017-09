Nationala Islandei revine in jocul FIFA 18.

Federatia de Fotbal din Islanda (KSI) a anuntat ca echipa nationala va fi prezenta in FIFA 18! Este prima data cand aceasta nationala va fi disponibila in joc de la editia din 2014 dedicata Campionatului Mondial.

Utilizatorii vor putea in urmatorul joc sa aleaga echipa care a creat istorie la Euro 2016 cand a ajuns pana in faza sferturilor de finala, eliminand si Anglia pe parcurs. Anul trecut, negocierile dintre EA Sports si Federatie nu au avut un rezultat pozitiv.

"Sunt foarte fericit de acest deznodamant si consider ca este o veste buna pentru toti cei care se joaca FIFA in Islanda si pentru cei din intreaga lume" a declarat presedintele KSI, Gudni Bergsson. Starul acestei nationale este Gylfi Sigurdsson, cel care a fost transferat in aceasta vara pentru 45 de milioane de lire de la Swansea la Everton.

FIFA 18 va fi lansat pe 29 septembrie.