FIFA 18 ar fi cu adevarat incredibil daca petitia va fi luata in considerare de EA Sports.

Fanii jocurilor FIFA au pornit o petitie prin care ii roaga pe cei de la EA Sports sa includa modul Cariera, varianta online, in FIFA 18! Aproape 5.000 de oameni au semnat deja, dorind ca EA sa "nu mai neglijeze acest mod de joc".

Cand o parte vitala din jocurile FIFA, modul Cariera a cazut in plan secund fata de FIFA Ultimate Team si E-sports. In FIFA 17, modul este impartit in cariera pentru jucator si, respectiv, pentru manager.

Fanii doresc ca FIFA 18 sa includa o versiune online iar demersul are sanse sa aiba succes - cei de la EA sunt recunoscuti pentru faptul ca asculta comunitatea de fani, lansand frecvent patch-uri dupa ce utilizatori descopera anumite probleme. EA Sports a confirmat ca FIFA 18 va include sezonul 2 din The Journey, continuandu-se astfel povestea lui Alex Hunter.

"O cerere veche si unul dintre cele mai dorite moduri a fost adaugarea versiunii online a carierei, similar cu modul in care Madden a creat Connected Franchise. Un mod in care iti provoca prietenii sa luptati pentru titlu in Premier League si in care sa ai licitatii cu alti gameri pentru jucatori. Online-ul ar adauga o noua dimensiune modului Cariera" spune unul dintre initiatorii petitiei - conform The Sun, el i-a contactat pe cei de la EA Sports pe aceasta tema.