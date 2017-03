EA Sports pregateste un update care va ingreuna misiunea gamerilor.

Executarea penalty-urilor in FIFA 17 a fost unul dintre cele mai discutate subiecte inca de la lansarea jocului din luna septembrie. odata cu noul engine Frostbite, EA a schimbat modul in care executi fazele fixe pentru a spori realismul.

Daca pana acum gamerii puteau controla intreaga miscare pana la minge iar o sageata ajuta la stabilirea directiei in care va fi trimisa mingea, acest ultim aspect se va schimba, scrie The Sun.

In urmatorul patch sageata va fi scoasa la executarea penalty-urilor, cel putin in meciurile Ultimate Team. Momentan, acest lucru a fost descoperit in cod, nefiind confirmat oficial.

Utilizatorii de pe Reddit au sarit ca arsi cand au aflat de aceasta schimbare: "Fara sageata, nu e bine, va fi de 10 ori mai dificil" a scris un utilizator. Alti gameri considera insa ca este un plus, fiind necesare mai multa pregatire pentru a putea sa inscrie.