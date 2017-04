Primul trailer al jocului va fi prezentat miercuri.

In sfarsit, ceea ce fanii shooter-ului Call of Duty cereau se pare ca vor primi: un joc legat de trecut. Activision a anuntat Call of Duty: WWII ca fiind urmatorul joc din cea mai vanduta serie de jocuri.

In ultimii ani, seria de jocuri s-a mutat in prezent si apoi in viitor, ajungandu-se la batalii spatiale in Infinite Warfare, fapt pentru care trailerul jocului a primit un numar record de dislike-uri. Noul joc va fi legat de cel de-al 2-lea Razboi Mondial asa cum sugereaza titlul iar cei de la The Guardian scriu ca ar putea fi pentru prima data cand istoricii vor lua in considerare un joc.

Momentan nu exista informatii despre locatiile conflictului din Call of Duty: WWII, urmand ca aceste informatii sa vina miercuri cand va fi prezentat jocul.

"Jocurile istorice au devenit rapid una dintre cele mai de succes forme contemporane a reprezentarii istorice" spune Adam Chapman de la Universitatea din Goteburg si autor al cartii "Jocuri digitale ca istorie". "Acesta este un mod pentru milioane de oameni de a se lega de trecut si cred ca este de datoria noastra sa fie luata in serios relatia dintre jocuri, istorie si utilizatori, pentru a explora implicatiile. Mai mult, aceste jocuri au potentialul de a deveni filme istorice sau show-uri de televiziune, pot comunica cu usurinta prin informatiile vizuale despre zonele istorice si pot da viata si sentiment istoriei intr-un mod care poate atrage pe oricine" mai spune Chapman.