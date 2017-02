Cele trei operatii la genunchi l-au facut sa abandoneze cariera in fotbal. S-a apucat de jocul FIFA!

"Am fost socat" a spus George “gcchelsea” Cleaver dupa ce s-a calificat de pe locul 2 la Rest of World Regional Finals din seria FIFA Ultimate Team Championship. Englezul nascut in Warwick nu credea ca se va putea califica, cu atat mai mult de pe locul 2 din regiune: "La inceputul anului nu as fi crezut ca pot ajunge in finale. Imi ziceam doar sa joc, sunt decent".

Cleaver este insa mai mult decat decent. A obtinut 140 de victorii si a suferit doar 20 de infrangeri in November Weekend League - asta in conditiile in care a inceput sa joace serie FIFA doar de 2 ani. Crescut in Anglia dupa ce s-a mutat din Australia la 8 ani, el s-a apucat de fotbal de la o varsta frageda.

Cariera de pe fotbalist s-a incheiat prematur dupa o accidentare grava la genunchi. A lipsit 9 luni de pe gazon iar in prima zi de antrenamente dupa revenire s-a accidentat din nou. A treia operatie la genunchi a venit in 2016. Perioada de recuperare dupa ultima operatie a fost cea in care a facut tranzitia de la fotbalul real la cel virtual

"Aveam o gramada de timp sa ma joc. Atunci am facut probabil cel mai mare progres. Este ca in orice alta meserie. Muncesti si ai recompense" le-a spus el celor de la EA Sports. Turneul la care s-a calificat va fi primul live. Si va avea loc chiar la Sydney, orasul in care s-a nascut. Multi fani l-au numit chiar jucatorul cu cele mai mari sanse sa surprinda.

"Nu vreau sa fiu considerat favorit. Presiunea devine atunci mai mare. Favoritii nu ajung mereu in varf. Nu am nicio asteptare legata de prestatia mea" spune gcchelsea inainte de oportunitatea care ii poate schimba viata. Este la un pas de a deveni jucator profesionist de FIFA: "Ar fi o slujba de vis. Este ceea ce imi place cel mai mult asa ca daca va putea fi si mai serios, ar fi perfect".