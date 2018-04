Vezi comunicatul oficial.

Razer a lansat o noua platforma digitala de distributie pentru jocurile PC. Razer Game Store este disponibil de astazi la nivel global, inclusiv in Romania.

Platforma ofera acces instant la mii de jocuri de PC in format digital si recompenseaza utilizatorii pentru fiecare achizitie. Jocurile sunt livrate sub forma de chei de produs ce pot fi activate pe Steam sau pe Uplay.

Cand utilizatorii achizitioneaza jocuri de pe Razer Game Store, ei primesc acces la oferte exclusive, vouchere Razer Game Store, reduceri la perifericele Razer din RazerStore sau alte beneficii.

Mai mult, utilizatorii vor fi recompensati pentru fiecare achizitie din Razer Game Store si cu credite de loialitate zSilver, inclusiv pentru tranzactiile efectuate cu carduri de credit. Cei care opteaza sa plateasca folosind zGold vor primi bonusuri de Silver si mai mari.

Gamerii pot sa-si preschimbe recompensele, printre altele, pe produse Razer de fiecare data cand se duc la casa de marcat virtuala.

In momentul lansarii, de Razer Game Store se vor putea bucura intr-o forma localizata, cu metode de plata si suport dedicat, locuitorii din SUA, Marea Britanie, Germania si Franta. Restul tarilor din Europa, inclusiv Romania, au acces la versiunea in limba engleza cu preturile afisate in Euro.

Catalogul Razer Game Store include cele mai mari nume ale industriei, cu produse de la Ubisoft, Bethesda, Bandai Namco, Deep Silver, Rockstar si multi altii.

Jucatorii pot gasi cele mai asteptate titluri ale anului, printre care: “The Crew 2” si “Pillars of Eternity II: Deadfire”, dar si cele mai mari hituri deja lansate, precum “Grand Theft Auto V”, “Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands”, “Cuphead” si “Dishonored: Death Of The Outsider”.

Lansarea Razer Game Store este celebrata de Ubisoft si Razer prin oferte exclusive, care se aplica celor mai populare titluri ale publisher-ului francez.

Astfel, utilizatorii au reduceri de pana la 75% la jocuri precum “Assassin’s Creed Origins”, “Watch Dogs 2,” “Far Cry 4,” “South Park: The Fractured but Whole” si “Tom Clancy’s Rainbow Six: SIEGE”. rzr.to/RGSLaunch

Utilizatorii Razer Game Store se pot astepta la oferte exclusive care se vor roti saptamanal, acestea incluzand cate patru titluri diferite.

Prima selectie de oferte exclusive Razer include: “Far Cry 5”, “Assassin’s Creed: Origins”, “Ni No Kuni II: Revenant Kingdom” si “Wolfenstein II: The New Colossus”.

Primii 10.000 de utilizatori care se inregistreaza pe noua platforma vor fi rasplatiti cu cate o cheie de Steam pentru jocul indie Furi, in cadrul unei promotii sponsorizate de Razer Game Store.