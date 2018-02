Un nou joc a devenit celebru in China, dupa ce foarte multe femei au platit pentru el sume uriase.

Jocul se numeste Love and Producer si a devenit celebru in China. Este practic un simulator de intalniri amoroase, in care utilizatoarea are patru prieteni virtuali.

Doar in luna ianuarie, femeile din China au cheltuit pentru acest joc aproximativ 200 de milioane de Yuani (adica peste 25 de milioane de euro) - bani reali, platiti pentru intalnirile cu partenerii virtuali din joc.

Potrivit firmei de cercetare Jiguang, in fiecare zi aplicatia este folosita de peste 2 milioane de femei, cele mai multe fiind foarte tinere, in jur de 20 de ani.

Scenariul jocului este destul de simplu: personajul principal este o femeie care trebuie sa salveze de la faliment casa de productie mostenita de la tatal ei.

Pentru asta, ea vrea sa produca o emisiune de succes, iar in spectacol ar urma sa apara cei patru prieteni ai sai.

Acesti parteneri virtuali, cu care femeia trebuie sa mentina o relatie cat mai intima, provin din diferite medii sociale: unul este ofiter de politie, altul vedeta pop, al treilea este om de stiinta, iar ultimul un tanar antreprenor.

Femeile care joaca trebuie sa plateasca "diamante" pentru a putea merge la intalniri cu prietenii lor virtuali, pentru a mentine relatia cu fiecare. Aceste diamante pot fi castigate in timpul jocului, prin misiuni reusite, sau pot fi cumparate.