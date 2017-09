Jocul va fi lansat peste cateva zile.

Prezentat oficial la sfarsitul lunii august, noul PES 2018 va fi disponibil peste doar cateva zile.

Noua editie a jocului celor de la Konami impresioneaza prin animatie deosebita si figurile foarte realiste ale jucatorilor, dar si prin fazele de joc foarte bine puse la punct: pasezi si driblezi foarte usor, scrie Four Four Two.

Cu toate acestea, jucatorii au nevoie de rabdare daca vor sa inscrie, pentru ca trasul la poarta nu este asa de simplu cum pare.

O optiune foarte laudata de expertii care au testat jocul este Real Touch+, care iti da posibilitatea sa controlezi mingea folosind intregul corp al unui jucator. Sigur, abilitatile difera in functie de jucator.

Spre deosebire de editiile din alti ani, PES 2018 are o viteza de joc mai redusa, care permite un control mai bun al miscarilor, astfel incat meciul devine mult mai tehnic si mai realist.

O surpriza deosebit de placut vor avea fanii din Romania! Pentru prima data, o echipa romaneasca a fost inclusa in lista. Este vorba de FC Steaua Bucuresti SA, trecuta in lista echipelor europene.