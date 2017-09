EA Sports va lansa luna aceasta cel mai nou joc din seria FIFA.

Pe 29 septembrie va fi lansat oficial noul joc FIFA 18 insa fanii serie nu vor trebui sa astepte atat de mult pentru a vedea cum va fi jocul. Asta pentru ca pe 15 septembrie va fi lansata varianta demo a jocului pe PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 si Nintendo Switch.

Demo-ul va avea in jur de 7-8GB dimensiune si va contine urmatoarele echipe: Manchester City, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Bayern Munich, PSG, LA Galaxy si Toronto FC.

Pentru modul The Journey care si-a facut debutul in FIFA 17 si care va avea urmatorul episod in FIFA 18 insa, fanii vor trebui sa mai astepte, acesta urmand sa fie disponibil odata cu versiunea full a jocului.