Ovidiu "Ovvy" Patrascu prezinta un truc extrem de eficient.

Odata cu noul engine Frostbite din FIFA 17, modul in care sunt executate fazele fixe din joc s-a schimbat semnificativ fata de editiile precedente. Daca pe unii utilizatori i-a nemultumit noul sistem, acesta a fost primit cu caldura de majoritatea pentru plusul de realism.

Ovvy, campionul roman la FIFA, prezinta intr-un tutorial un mod eficient de a executa cornerele in FIFA 17. "Nu pot fi aparate" spune Ovvy in clipul de pe canalul sau de YouTube in limba engleza, acolo unde are peste 350.000 de abonati.

Iata clipul care iti poate oferi un avantaj important data viitoare cand vei juca FIFA 17