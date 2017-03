Jocul Pokemon Go a reprezentat una dintre revelatiile anului 2016, devenind unul dintre cele mai populare jocuri pe telefon din toate timpurile! Bucuria de a cauta o creatura din joc i-a impins pe multi oameni sa faca sacrificii importante, existand si cazuri de persoane care au renuntat la job pentru joc!

Din pacate, o situatie cu adevarat trista a avut loc in Singapore. Lianhe Wanbao, un barbat de 67 de ani mare fan al jocului, a murit saptamana trecuta. El reusise sa ajunga la un incredibil nivel 28 si avea in colectie peste 200 de creaturi diferite. Dintre toti pokemonii cunoscuti, unul l-a evitat mult timp: Lapras.

Weiming a reusit sa incolteasca creatura rara la resertoul Marina Bay Sands si a reusit sa-l prinda. Desi locul este cunoscut ca fiind perfect pentru a gasi pokemoni, de data asta el se afla la o zi de nastere cand l-a descoperit pe Lapras. Conform spuselor sotiei sale, entuziasmul sau a fost atat de mare incat a suferit un atac de cord! Weiming a fost transportat de urgenta la spitalul general Singapore insa nu a mai putut fi salvat.

