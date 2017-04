Un youtuber a reusit o adevarata nebunie.

Multi dintre fanii jocului Football Manager petrec mult timp in joc, sezoane intregi. Insa putini ajung pana in punctul in care toate starurile actuale din fotbal se retrag. Insa FootyManagerTV a dus totul la extrema - a simular 100 de ani din joc!

El a prezentat toate datele interesante apoi din simularea urmatorilor 100 de ani din Premier League - in sezonul 2116/2117 de exemplu, la titlu se bat cei doi granzi din Manchester, City reusind sa triumfe la golaveraj! Pe locul 3 este o echipa aflata in acest moment in Championship, Brentford, in timp ce Liverpool abia evita retrogradarea.

Lucrurile devin si mai interesante cand sunt aratate castigatoarele din acest secol simulat - Brentford domina categoric in Premier League cu 12 titluri in 17 sezoane (intre 2097/98 - 2113/14)! De asemenea, reusesc sa castige de 7 ori Champions League! Inainte de acea perioada are loc perioada de dominatie a lui Man City cu 12 titluri consecutive intre 2028/29 - 2039/40 cu Man United terminand pe locul 2 in 10 din aceste 12 sezoane.

Liverpool reuseste in sfarsit sa castige primul titlu de Premier League in 2025. Nu mai reusesc insa apoi acelasi lucru decat in 2085! Insa echipa retrogradeaza de mai multe ori la sfarsitul acestui secol, acelasi lucru intamplandu-se si cu Arsenal si Tottenham.