Inspirat dintr-un film horror, PlayerUnknown's Battlegrounds are un succes incredibil, desi nu este inca terminat.

PlayerUnknown's Battlegrounds este un joc de actiune inspirat din filmul horror Battle Royale.

In film, mai multi elevi japonezi sunt abandonati pe un insula, unde sunt obligati sa se lupte si sa se ucida intre ei, pana cand ramane unul singur, care este declarat castigator.

Jocul este la fel ca filmul: extrem de violent si intunecat. Este disponibil deocamdata numai pe PC, insa va fi lansat in curand pentru Xbox One.

PlayerUnknown's Battlegrounds nu este inca finalizat, dar este disponibil pe platforma de gaming Steam, de unde poate fi cumparat, scrie Business Insider.

In doar 4 luni, a fost achizitionat de peste 4 milioane de oameni, aducand astfel un castig de 100 milioane dolari.

PlayerUnknown's Battlegrounds costa 30 de dolari si este al doilea cel mai urmarit joc de pe platforma Twitch, foarte aproape de League of Legends.

Succesul neasteptat poate fi explicat insa prin faptul ca jocul poate fi urmarit asemeni unui film horror, fiind extrem de bine realizat.

Creatorul jocului, Brendan Green, a declarat in cadrul conferintei E3 ca acest joc va fi "disponibil exclusiv pentru Xbox One" in acest an, iar anul viitor va fi lansat si pentru PlayStation 4.