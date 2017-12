Creatorii marelui succes "Firewatch" pregatesc un nou joc.

Producatorul jocului care s-a bucurat de un mare succes in 2016, "Firewatch", va lansa in 2019 un nou joc deosebit.

Campo Santo a prezentat deja in cadrul unui eveniment viitorul joc, numit "In the Valley of Gods".

Este un joc de aventura first-person, care urmareste intamplarile prin care trec doua femei, Rashida si Zora, care exploreaza ruinele Egiptului antic, in anul 1920.

Ele cauta o comoara care le-ar putea aduce faima si bani, insa risca sa-si piarda viata.

Jocul va fi disponibil pe PC, Mac si console, insa deocamdata nu se stie data exacta pentru lansare, scrie Business Insider.

Expertii care au vazut prezentarea jocului spun ca efectele vizuale si grafica sunt cu adevarat impresionante, la fel ca in "Firewatch".