Campion mondial cu nationala Germaniei, Mats Hummells a fost printre jucatorii nemultumiti de ratingul sau din FIFA 17 - daca ratingul total de 87 nu l-a deranjat, faptul ca avea doar 64 la viteza nu ii convenea fundasului celor de la Bayern.

El le-a cerut pe Twitter celor de la EA Sports sa-i mareasca ratingul in urmatorul joc. Raspunsul a venit dupa 2 zile din partea EA - acestia au explicat simplu motivul intarzierii: au dorit sa vina ziua de nastere a jucatorului!

Si cu ocazia zilei in care Hummels a implinit 28 de ani, cei de la EA au lansat un card nou cu jucatorul care a avut un salt urias la ratingul pentru viteza: de la 64 la 85!

Sorry we were a bit SLOW to respond, wanted to wait until the big day arrived. Happy Birthday @matshummels! DM us so we can send your gift! pic.twitter.com/I6JEdrcMFi