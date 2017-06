In cadrul conferintei E3 2017, Sony a anuntat lansarea unei versiuni remasterizate a jocului Shadow of the Colossus.

Jocul de actiune Shadow of the Colossus este unul dintre cele mai controversate jocuri pentru Play Station, fiind in egala masura laudat si criticat de fani. Sony a prezentat un scurt trailer, pentru a starni interesul fanilor. Jocul va fi lansat anul viitor, iar noua versiune, remasterizata, este realizata de compania Bluepoint Games, scrie Business Insider. Prima varianta a jocului Shadow of the Colossus a fost lansat in anul 2005, pentru PlayStation 2 si s-a bucurat de un mare succes. Jocul este minimalist si are ca actiune principala lupta unui baiat pe nume Wander cu 16 uriasi pe care trebuie sa-i ucida. Jocul a primit un upgrade in anul 2011, pentru PlayStation 3, cand grafica a fost imbunatatita tot de compania Bluepoint Games, care se ocupa si de noua editie. Versiunea care va fi lansata anul viitor va fi insa deosebita, avand in vedere ca Play Station 4 Pro suporta imagini 4K si HDR.