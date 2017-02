Cei de la Activision si-au dat seama de greseala.

Una dintre cele mai de succes francize din istoria gaming-ului, Call of Duty, urmeaza sa "se intoarca la radacini" conform celor de la Activision. In timpul unei conferinte catre investitori, seful executiv al companiei, Eric Hirshberg, a recunoscut ca performantele jocului Call of Duty: Infinite Warfare au fost sub precedentele jocuri din serie.

Trailerul la Infinite Warfare a batut un record nedorit pe YouTube, fiind clipul cu cel mai mult dislike-uri! Actiunea din acest joc avea loc intr-un viitor SF, lucru care i-a nemultumit pe fani. Acestia si-au dorit o revenire la actiunea din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

"In 2017, Activision va readuce Call of Duty la radacini si lupta traditionala va fi din nou in centrul actiunii. Asta este ceea ce entuziasmeaza comunitatea dedicata de fani Call of Duty. Este clar ca pentru o parte a audientei noastre, lupta in spatiu nu a fost apreciata" a spus Hirshberg