Dupa 3 ani in care nu a venit cu noi modele de MacBook Air, Apple pregateste un nou laptop accesibil.

MacBook Air, modelele mai ieftine de laptop produse de Apple, nu au mai primit un upgrade important de 3 ani. In plus, compania nu mai produce unul dintre aceste modele, cel cu ecranul de 11 inci.

Vin fericire, anul acesta fanii brandului vor avea parte de o surpriza placuta. Analistul Minh-Chi Kuo de la KGI Securities spune ca Apple va lansa in a doua parte a anului un nou model de MacBook Air.

Deocamdata nu stim informatii despre noul laptop, doar ca va avea un pret accesibil, poate chiar mai redus fata de modelele de pana acum, scrie MacRumors.

Cu siguranta vom vedea un model cu imbunatatiri importante la partea de grafica si la procesor. Posibil sa fie si o schimbare la design si la calitatea ecranului, avand in vedere ca in prezent un MacBook Air are ecran non-Retina, cu display 1440 x 900 pixeli.

Noul laptop ar putea fi prezentat in luna iunie.