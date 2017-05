Asus a prezentat oficial cel mai subtire si usor laptop convertibil.

Noul laptop Zenbook Flip S a fost prezentat oficial luni si este considerat la ora actuala cel mai subtire laptop convertibil din lume. Are o grosime de numai 10.9 mm si cantareste doar 1,1 kg, scrie Mashable.

In comparatie, HP Spectre x360 are o grosime de 13.8mm, iar MacBook Air are 17mm.

In plus, acest laptop se deschide la 360 de grade si se poate transforma intr-o tableta, avand touchscreen si suport pentru stilou.

Ecranul este de 13,3 inchi, cu display 4K. Modelul este compatibil cu Windows 10 si cu Windows Ink, sistemul de operare care permite utilizarea stiloului, atunci cand gadgetul este folosit pe post de tableta.

Laptopul are USB-C, cu doua porturi pentru incarcare si date. Pretul va fi de 1.099 dolari, iar producatorul spune ca acest laptop rezista de peste 20.000 de cicluri de deschidere si inchidere.