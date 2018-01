Apple ar putea lansa in curand un nou tip de laptop.

Expertii se asteapta ca Apple sa renunte in curand la modelul MacBook Air. Astfel, compania ar putea lansa in curand un nou tip de laptop, cu ecran LCD de 13 inci, produs de furnizorul General Interface Solution.

Cand a fost lansat, in urma cu 10 ani, MacBook Air a fost un urias succes. In plus, costa sub 1.000 de dolari, fiind si cel mai accesibil laptop de la Apple.

Cu toate acestea, procesorul este Intel de generatia a 5-a, prin urmare cu mult in urma altor gadgeturi de pe piata, scrie Gizmodo.

Apple a renuntat deja in 2016 la o versiune MacBook Air cu ecran de 11 inci si a lansat doua modele mai noi, MacBook Pro, de 13 inci.

Anul trecut insa, compania a preferat sa faca un upgrade al vechilor modele de laptop MacBook si MacBook Pro, in loc sa lanseze ceva nou.

Lansat in 2008, MacBook Air a fost declarat cel mai subtire laptop din lume si primul model care nu mai avea drive CD/DVD si nici mufa HDMI.

Ramane de vazut ce model de laptop va lansa Apple la sfarsitul acestui an.