Ultimele 3 MacBook-uri lansate de catre Apple sunt criticate dur.

Consumer Reports, o organizatie non-profit care testeaza diferite gadgeturi, a recomandat de fiecare data pana acum produsele Apple, fie ca era vorba despre telefoane sau laptopuri. Pentru prima data insa, un device Apple nu a primit 'nota de trecere'.

Daca seria de laptopuri MacBook Pro au obtinut note bune in ceea ce priveste calitatea display-ului si performanta, durata de viata a bateriei a aratat o inconsistenta care i-a facut cei de la Consumer Report sa nu recomande device-ul publicului!

Toate cele 3 noi modele au fost testate: MacBook Pro de 13 inch fara Touch Bar, precum si cele 2 de 13 si 15 inch care vin cu Touch Bar. In toate cazurile, bateria ceda dupa doar 3 ore si 45 de minute intr-un test pentru ca apoi sa reziste 16 in urmatorul test!

"Intr-o serie de 3 teste consecutive, modelul de 13inch cu Touch Bar a rezistat 16 ore prima data, 12 ore si 45 de minute a doua oara si doar 3 ore si 45 de minute a treia oara! Modelul de 13 inch fara Touch Bar a functionat 19 ore si jumatate prima data cand a fost facut testul, insa doar 4 ore si jumatate a doua oara. Iar modelul de 15 inch a alternat intre 18 ore si jumatate si 8 ore" a spus Jerry Beilinson de la Consumers Report.

Conform Consumers Report, variata normala in cazul laptopurilor este de mai putin de 5% de la un test la altul in mod normal, iar scorul final reprezinta o medie. Insa in cazul laptopurilor MacBook Pro, media nu ar reflecta experienta normala astfel ca punctajul a fost facut dupa cel mai mic numar.

Testele Consumers Report sugereaza ca problema poate fi legata de browser-ul Apple, Safari, cunoscut de obicei pentru faptul ca are un consum mai mic decat rivalii.