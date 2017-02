Daca telefoanele mobile clasice pareau sa apartina trecutului, situatia nu este deloc asa.

Telefoanele simple (non-smartphone-uri) nu au disparut definitiv. Din contra! Chiar daca acestea nu mai ajung sa tina prima pagina sau sa atraga interesul smartphone-urilor, aceste telefoane continua sa se vanda.

Iar faptul ca HMD Global a decis sa relanseze Nokia 3310 nu ar mai trebui sa surprinda daca luam in calcul faptul ca 35 de milioane de astfel de telefoane au fost vandute in 2016, fiind luate in calcul doar cele din brandul Nokia!

In luna decembrie cand HMD a cumparat drepturile pentru telefoanele Nokia a lansat un astfel de model, Nokia 150. Desi aceasta zona a pietei telefoanelor mobile este in declin (o scadere de la 420 de milioane la 396 de milioane), ramane un numar urias!

Cele 35 de milioane de telefoane simple Nokia vandute reprezinta 8.9% din piata, fiind depasiti doar de catre Samsung, cei care au vandut 52 de milioane de telefoane simple.

Relansand Nokia 3310, cei de la HMD Global vor sa treaca pe primul loc in acest clasament, lucru care are sanse mari sa se intample avand in vedere mediatizarea de care a avut parte aceasta relansare.