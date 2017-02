Nu toti utilizatorii vor profita de asta.

Samsung a prezentat oficial noul chip Exynos 8895 - este primul procesor al companiei care foloseste procesul pe 10 nanometri FinFET si va fi disponibil pe o parte din modelele Galaxy S8. Nu pe toate, Samsung alegand sa foloseasca si procesor Qualcomm pe anumite piete.

Noul proces pe 10nm, folosit si pe Snapdragon 835, are performante impresionante - este cu 27% mai rapid si consuma cu 40% mai putin decat tehnologia pe 14nm. Exynos 8895 este alcatuit din 4 nuclee Samsung de a 2a generatie si 4 nuclee A53. Are o unitate de procesare diferita pentru o securitate sporita atunci cand sunt efectuate plati cu mobilul, cand se face autentificarea si altele; alaturi de Vision Processing Unit (VPU) poate recunoaste obiecte pentru o urmarire mai buna pe video, pentru o procesare superioara a panoramelor etc.

8895 este primul chip Samsung care vine cu model Cat16 gigabit LTE. Are suport pentru 5CA, permitand descarcari de pana la 1Gbps astfel si 150Mbps folosind 2CA. In ceea ce priveste partea grafica, este imbunatatita experienta pentru jocuri si realitate virtuala. Chipul are si suport pentru filmare 4K la 120fps si camera cu rezolutie de pana la 28MP.

8895 a intrat in partea de productie in masa. Desi Samsung nu a dezvaluit pe ce telefoane va aparea, Galaxy S8 este marele candidat. In trecut, Samsung a ales Snapdragon pentru anumite piete, inclusiv SUA, in timp ce cele cu chip Exynos au fost folosite in Asia.