Pentru a 2-a seara consecutiv au iesit in strada peste 200.000 de oameni in toata tara.

Sute de mii de romani protesteaza seara de seara impotriva ordonantelor de urgenta adoptate de catre Guvern iar acest lucru a devenit un cosmar pentru operatorii de telefonie mobila. In ciuda faptului ca unul dintre acestia a venit cu antene suplimentare pentru a spori semnalul, numarul urias de oameni face extrem de dificila trimiterea mesajelor sau apelarea. Numai vorbim despre intrarea pe internet - postarea unei fotografii pe Facebook poate dura si 10-15 minute iar mesajele pe WhatsApp vin cu intarziere. Din fericire, exista si solutii pentru evitarea problemelor cu internetul pentru cei aflati de la protest, scriu cei de la Startupcafe.ro.

Exista mai multe aplicatii disponibile in Google Play sau Apple Store care nu necesita o conexiune la internet sau semnal in reteaua de telefonie mobila. Nu te vor ajuta sa afli informatii de la persoanele de acasa sau din presa, insa vei putea comunica usor cu prietenii sau familia aflata in piata pentru a stabili un loc de intalnire.

Signal



Probabil cea mai cunoscuta dintre aplicatiile din lista, Signal are mai multe avantaje - poti comunica cu un prieten sau un grup de prieteni, poti trimite mesaje criptate fara o conexiune la internet. Este necesara pornirea Wi-Fi-ului pentru a comunica cu o persoana aflata la maxim 100 de metri distanta. Aplicatia este disponibila gratuit

FireChat

Aplicatia despre care s-a vorbit cel mai mult in ultimele zile in contextul protestelor - pe langa Wi-Fi, este necesara si conectarea la Bluetooth si selectarea modului "Nearby" pentru a comunica cu persoane aflate la o distanta de 60 de metri. Aplicatia este folosita adesea la evenimentele live, primind premiu pentru inovatie din partea SXSW in martie 2015.

Zello

Este o aplicatie care iti transforma telefonul intr-un Walkie-Talkie. Mai exact, faci streaming in timp real. Nu necesita internet.