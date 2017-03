Un nou iPad de 9.7 inch a fost anuntat oficial pe site-ul Apple.

Apple a lansat fara pic de tam-tam un nou iPad de 9.7 inch care vine la un pret neasteptat de mic. Acesta costa 329 de dolari - in comparatie cu iPad Pro tot de 9.7 inch, pretul este mult mai mic (cu 270 de dolari).

Noul iPad de 9.7 inch vine cu 32GB si Wi-Fi. O versiune care adauga conexiune celulara costa 459 de dolari. Variantele de culoare sunt silver, gold si space grey. Noul iPad va fi disponibil incepand cu 24 martie.

Diferenta de pret intre acest nou iPad si versiunea Pro este legata de faptul ca acesta din urma functioneaza cu Apple Pencil. De asemenea, Pro are un procesor mai puternic, A9X, fata de noul iPad care vine cu procesorul A9, lansat initial pe iPhone 6s in 2015.

Apple a mai scazut preturile pentru iPad Mini 4, care are un ecran de 7.9 inch. Acesta costa de acum 399 de dolari pentru versiunea cu 128GB. Iata cum arata de acum linia de iPad-uri:

Apple a mai lansat o noua editie speciala de iPhone 7 si iPhone 7 Plus de culoarea rosie! La fel ca in cazul iPad-ului, noul model va fi disponibil incepand de vineri, 24 martie. Noua editie de iPhone va fi disponibila doar in versiunile cu 128GB si 256GB memorie interna, pretul urmand sa fie acelasi ca in cazul celorlalte versiuni - incepand de la 749 de dolari pentru iPhone 7 si incepand de la 869 de dolari pentru iPhone 7 Plus.