Un grup de hackeri a transmis un avertisment incredibil catre Apple.

Apple este santajata de catre un grup de hackeri care sustine ca are acces la sute de milioane de conturi Apple si ameninta ca va sterge datele de pe iCloud ale acestora daca nu vor fi platiti de catre Apple pana pe 7 aprilie!

Grupul, autointitulat Turkish Crime Family, a cerut echivalentul a 75.000 de dolari fie in Bitcoin, fie in Ethereum, o alta moneda online. Vestea a aparut marti dimineata dupa ce mai multi oameni care sustin ca reprezinta grupul au facut aceasta solicitare, spunand ca se multumesc si cu carduri de cadouri pe iTunes in valoare de 100.000 de dolari.

Membrii grupului le-au transmis celor de la Motherboard un clip video, capturi foto ale emailurilor si acces la conturi care, sustin ei, apartin echipei de securitate Apple, totul pentru a demonstra de ce sunt capabili. Conform Mashable, reprezentantii Apple au respins cererea grupului si au amenintat ca vor inainta informatiile catre autoritati.

Exista si totusi cateva probleme in poveste - un reprezentant le-a spus celor de la Motherboard ca au acces la 300 de milioane de conturi, in timp ce un altul a estimat ca este vorba de 559 de milioane de conturi. Iar contul de Twitter deschis pentru a reprezenta Turkish Crime Family spune ca 200 de milioane de oameni ar fi afectati de catre atac, urmand a le fi resetate telefoanele.

Reprezentantii Apple au refuzat sa comenteze.