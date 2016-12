Cei de la iFixit au pus mana pe castile wireless create de Apple pentru iPhone 7, AirPods.

Apple a decis in acest an sa renunte la jack-ul pentru casti si le-a inlocuit cu casti wireless numite AirPods. Mutarea a fost una extrem de controversata, insa vanzarile de iPhone 7 au fost peste asteptarile Apple.

Castile wireless au intarziat insa sa apara, nefiind incluse in pachet. Abia in ultimele saptamani au ajuns pe piata, insa stocul este in continuare limitat. Cei de la iFixit au reusit sa puna mainile pe o pereche si le-au desfacut.

In interiorul fiecarui AirPod se gaseste o baterie minuscula ce este incercuita de catre o antena pentru conectivitatea wireless. Aproape de speaker se afla o colectie de componente mici, inclusiv un chip de comunicare wireless Apple W1, un SoC compact si un chip audio codec. Exista si un senzor de proximitate in interior.

Cei de la iFixit i-au acordat nota 0 din 10 pentru usurinta de a fi reparat - cu alte cuvinte, este imposibil sa repari un AirPod fara a-l distruge. Astfel, daca una dintre cele 2 casti sufera vreo dauna, este mai usor sa platesti cei 69 de dolari ceruti de Apple pentru inlocuirea uneia dintre casti.