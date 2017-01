Ascensiunea phablet-urilor continua.

Telefoanele de dimensiuni mari, cunoscute sub numele de phablet-uri, continua sa castige in popularitate. Compania de analiza Flurry a dezvaluit ca phablet-urile (telefoanele cu dimensiuni intre 5 si 6.9 inch) precum iPhone 7 Plus castiga teren in fata telefoanelor de dimensiuni mai mici.

Cresterea phablet-urilor a insemnat scaderea telefoanelor de dimenisiune medie (intre 3.5 si 4.9inch). Analiza a fost facuta pentru perioda 19-25 decembrie 2016.

Iata cum arata clasamentul, precum si evolutia din ultimii 3 ani