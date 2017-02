Apple a cazut in afara podiumului!

Una dintre cele mai mari piete din lume, China, are un nou lider in materie de smartphone-uri! Cu 16.8% market share, Oppo a ocupat primul loc in 2016, ceea ce a insemnat ca a vandut 78.4 milioane de smartphone-uri! Fata de 2015 cand au avut 8.2% market share, Oppo a avut un salt de 122.2%!

Apple si Xiaomi, cei care dominau in urma cu cativa ani China, au cazut in afara podiumului. Huawei este pe locul 2 in clasament, cu 1.8 milioane de smartphone-uri vandute mai putin decat Oppo si 0.4% market share. vivo este pe locul 3 cu 14.8%, avand o alta crestere impresionanta de 96.9% year-on-year.

Topul IDC este identic si cand vine vorba despre trimestru al 4-lea din 2016. Xiaomi are cea mai mare scadere year-on-year de 36%, pentru tot anul, respectiv 40.5% pentru Q4 2016.