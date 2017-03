Sub-brandul celor de la ZTE, Nubia, va prezenta un nou telefon in cadrul unui eveniment ce va avea loc pe 6 aprilie. Acesta urmeaza sa aiba numele de Nubia Z17 mini iar starul celor de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a lansat un mic tease pe conturile sale de socializare.

Imaginea de mai jos a fost postata de Ronaldo pe Twitter alaturi de mesajul: "Tocmai am terminat de facut poze cu smartphone-ul Nubia, sunt foarte impresionat de camera duala! Abia astept lansarea produsului de pe 6 aprilie".

Ronaldo este imaginea smartphone-urilor Nubia de ceva timp astfel ca nu reprezinta o surpriza ca promoveaza urmatorul model. Este insa prima data cand lanseaza un tease inainte de lansarea telefonului.

Nubiz Z17 va avea un ecran de 5.2 inch 1080p, 2 camere de 13MP si o camera frontala de 16MP. Procesorul este octa-core 1.8GHz, 4GB de RAM si 64GB memorie interna. Vine cu Android 6.0.1 si va avea un costa de 257 de euro.

Just finished shooting with @nubiasmartphone, very impressed by the dual camera! Looking forward to the product launch on April 6th pic.twitter.com/bnJSHTAcvr