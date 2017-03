O parte mica din cei 1 miliard de utilizatori de pe Facebook nu vor mai putea folosi aplicatia.

Facebook a anuntat oficial ca utilizatorii care folosesc un telefon cu Windows 8.1 sau o varianta mai veche nu vor mai putea folosi aplicatia de Messenger! Conform celor de la Facebook, ei au inceput deja sa contacteze procentul mic de utilizatori care vor fi afectati de acest lucru.

Aplicatia nu va mai fi compatibila cu aceste versiuni ale sistemului de operare si nici nu va mai exista suport. Vestea vine dupa ce WhatsApp a oprit in luna ianuarie suportul pentru telefoanele cu Android 2.1 si 2.2, iOS 6, precum si pe device-urile iPhone 3GS si Windows Phone 7.

Motivul pentru care companiile decid acest lucru este legat de securitate - smartphone-urile mai vechi nu mai primesc cele mai noi update-uri de securitate si nu pot garanta ca informatiile sunt in siguranta. In plus, exista si probleme de functionalitate a hardware-ului, aplicatiile devenind prea complexe pentru telefoanele mai vechi.