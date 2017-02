Vezi comunicatul oficial

Huawei Consumer Business Group a lansat astazi modelele sale varf de gama Huawei P10 si Huawei P10 Plus, in cadrul MWC 2017. Mult asteptatele modele adaugate seriei P reprezinta o combinatie dintre hardware performant si cele mai recente progrese in materie de software. in plus, noile smartphone-uri integreaza noi camere Leica, cu functii inovatoare pentru realizarea imaginilor de tip portret si o camera frontala Leica pentru Selfie-uri remarcabile. Telefoanele se remarca si prin gama de culori in care vor fi disponibile, precum si datorita finisajelor premium.

Odata cu lansarea modelelelor Huawei P10 si P10 Plus, Huawei a prezentat si noul smartwatch Huawei Watch 2 si Porsche Design Huawei Smartwatch. Accesoriul inteligent 4G combina tehnologiile inovatoare cu atentia la detalii, caracteristica in general ceasurilor traditionale, si dispune de un design sportiv dar totodata elegant.

“Cultura si tehnologia continua sa se intersecteze in ceea ce priveste fiecare aspect al vietilor noastre, asa ca vrem sa livram produse si experiente care sa ne imbunatateasca si sa ne faca mai frumoasa viata.”, a declarat Richard Yu, CEO, Huawei Consumer Business Group. “Huawei P10 si P10 Plus se remarca prin capabilitatile foto exceptionale ale Leica, prin designul unic si prin inovatiile hardware, pentru a oferi utilizatorilor o experienta de utilizare remarcabila.” a completat acesta.

Noile dispozitive Huawei din seria P reprezinta o demonstratie a angajamentului continuu al brandului in a stabili noi standarde de performanta si in a inspira creativitatea in exprimare. Caracteristicile cheie includ:

· Leica Dual-Camera 2.0 pentru Huawei P10 si Leica Dual-Camera 2.0 Pro Edition pentru Huawei P10 Plus, incluzand portrete artistice datorita detectiei faciale 3D, iluminarii dinamice, portrait enhancements, efectului bokeh natural, tehnologiei Huawei Hybrid Zoom, precum si prima camera foto frontala Leica din lume cu un senzor nou, mai luminos, si o apertura mai mare, pentru autoportrete uimitoare;

· Culori in trend si design modern, inclusiv folosirea pentru prima oara in industrie a tehnicii de finisare Hyper Diamond-Cut si variante de culoare, create in urma parteneriatului cu Institutul Pantone Color;

· Procesorul Kirin 960, tehnologia Huawei Ultra Memory, noua interfata EMUI 5.1 si sistemul de antene 4x4 LTE MIMO si 2x2 Wi-Fi MIMO pentru performante de neegalat.

Un studio foto in mainile utilizatorilor



Odata cu lansarea Huawei P10 cu Leica Dual-Camera 2.0 si a Huawei P10 Plus cu Leica Dual-Camera 2.0 Pro Edition, care integreaza atat sisteme dual-camera, cat si camere frontale Leica, consumatorii pot explora in profuzime tainele fotografiei de tip portret. Cu un senzor RGB de 12 MP, un senzor monocrom de 20 MP si algoritmi de imbinare imbunatatiti, noile modele Huawei din seria P ofera functii foto avansate din punct de vedere tehnic si artistic.

Pentru a ajuta utilizatorii sa personalizeze fotografiile surprinse, functiile pentru fotografia de tip portret, integrate in noile modele Huawei includ o tehnologie 3D de detectare a fetei, care foloseste 190 de repere de identificare detaliate, ce permit o recunoastere mai precisa a trasaturilor fetei. Identificarea faciala reprezinta elementul de baza al iluminarii dinamice si al imbunatatirii portretelor.

Mai mult, un algoritm inteligent a fost creat, in urma unor cercetari ample, pentru a aplica nivelul de iluminare potrivit sau efecte de infrumusetare pentru portrete expresive.

Cu ajutorul unui algoritm nou pentru stabilirea profunzimii de camp, efectul bokeh creaza culori mai clare, mai detaliate si mai vii, in timp ce fundalul imaginilor ramane neclar sau out-of-focus. Efectul de bokeh este disponibil pentru modurile RGB si monocrom, iar focalizarea poate fi schimbata dupa ce imaginea a fost surprinsa.

Camera frontala Leica include o apertura F/1.9 si un senzor complet nou care capteaza mai multa lumina. Functiile pentru portrete sunt de asemenea disponibile in cazul camerei frontale de 8MP pentru selfie-uri exceptionale. Mai mult, Huawei P10 si Huawei P10 Plus detecteata automat daca un utilizator este singur intr-o fotografie de tip selfie sau impreuna cu mai multe persoane. in cazul in care apar mai multe persoane, trece la modul wide-angle.

Huawei P10 Plus integreaza sistemul Leica Dual-Camera 2.0 Pro Edition, care include noi lentile Leica SUMMILUX-H cu o apertura F/1.8. Aceste lentile versatile capteaza close-up-uri clare, instanee in miscare si mai multa lumina in conditii de iluminare scazuta.

Dezvoltat in colaborare cu GoPro, Huawei P10 si Huawei P10 Plua integreaza optiunea Highlights, un tool online de editare care creaza clipuri video dinamice, din imaginile si continutul video al utilizatorilor, cu efecte de tranzitie si coloane sonore.

Design-ul reprezentativ al seriei P cu detalii in trend



Cu un nivel al prelucrarii finisajelor nemaiintalnit in industrie, Huawei P10 reprezinta o capodopera de design, atat la interior, cat si la exterior. Astfel, echipa de design Huawei a utilizat pentru prima oara in industria smartphone-urilor tehnica de finisare Hyper Diamond-Cut, in plus fata de procesul de slefuire obisnuit si finisajul de tip high-gloss.

Huawei P10 si P10 Plus sunt de asemenea disponibile intr-o selectie de culori unice, ca urmare a primului parteneriat incheiat cu Institutul Pantone Color, liderul global in materie de culoare. Prin combinarea dintre expertiza in materie de tehnologie si design contemporan, pe care Huawei o detine, si reputatia Institutului Pantone Color, cu privire la paletele de culori deosebite obtinute, doua culori noi au fost create, pentru a reflecta personalitatea consumatorului contemporan si pentru a impune noi tendinte piata dispozitivelor mobile. Dazzling Blue si culoarea Pantone a anului 2017, Greenery, au fost create de Institutul Pantone Color si optimizate de Huawei, pentru a crea un finisaj atragator cu efecte de stralucire intense.

Finisajul obtinut prin tehnica Hyper Diamond Cut va fi disponibil pentru variantele de culoare Dazzling Blue si Dazzling Gold. Modelele in variantele de culoare Greenery, Rose Gold, Mystic Silver, Graphite Black si Prestige Gold, vor fi disponibile cu un finisaj rafinat clasic, iar varianta de culoare Ceramic White va fi disponibila cu un finisaj de tip high gloss.

Ilustrand design-ul reprezentativ ce caracterizeaza seria P, Huawei P10 este elegant si subtire, avand o grosime de doar 6,98 mm. in comparatie cu dispozitivele concurente ale caror camere foto ies in relief, Huawei integreaza si aici semnatura seriei P, respectiv fereastra dedicata camerelor foto este situata la acelasi nivel cu partea din spate a dispozitivului. Display-ul ambelor modele, de 5,1 inci respectiv 5,5 inci, sunt dotate cu protectie Corning Gorilla Glass 5, in timp ce Huawei P10 Plus dispune de un ecran 2K pentru si mai multe detalii.

La finisajul metalic, ce confera un design minimalist, rafinat modelelor Huawei P10 si P10 Plus, se adauga senzorul de amprenta, care este acum integrat in partea din fata a telefonului si ascuns sub sticla unitara. Senzorul de amprenta inlocuieste bara de navigare, ceea ce duce la vizualizarea pe ecran a unei cantitati mai mari de informatie.

Un avans exceptional al performantelor pentru eficienta si conectivitate



Huawei P10 si P10 Plus integreaza un puternic procesor Kirin 960 si noua interfata EMUI 5.1. Kirin 960 este cel mai performant chipset Huawei, fiind lansat recent si livrand cea mai buna performanta multicore intre toate chipset-urile SoC, in timp ce GPU-ul are o imbunatatire de 180% a performantei si o crestere de 40% a eficientei alocarii resurselor.

Bazandu-se pe interfata revolutionara EMUI 5.0, EMUI 5.1 merge mai departe datorita imbunatatirilor UX, a optimizarii performantelor si a mai multor functii noi. Astfel, algoritmul de invatare Machine Learning isi insuseste comportamentul utilizatorilor si poate anticipa gradul de utilizare a aplicatiilor, pentru a aloca si reutiliza in mod inteligent resurse sistemului.

in primul rand, algoritmul de invatare retine modul in care utilizatorii isi folosesc telefonul. Pe urma, Huawei Ultra Memory utilizeaza datele memorate pentru a anticipa utilizarea aplicatiilor si pentru a gestiona memoria RAM, determinand astfel ca aplicatiile si serviciile cel mai des utilizate sa se incarce mai rapid si sa depaseasca performantele in multitasking.

Cu baterii de 3200, respectiv 3750 mAh, Huawei P10 si P10 Plus suporta tehnologia SuperCharge (5V / 4.5A). Tehnologia Huawei SuperCharge include mecanismul de protectie Super Safe 5, care ofera monitorizarea in timp real a tensiunii, curentului si temperaturii, pentru a permite nu doar o incarcare mai rapida, ci si una in conditii de deplina siguranta.

Procesorul Kirin 960 si interfata EMUI 5.1 permit o experienta de comunicare mai avansata, precum si conectivitate superioara. Huawei P10 Plus dispune de sistemul de antene 4x4 MIMO (4 antene fizice), care suporta retele 4,5G si permite conexiuni mai stabile si mai rapide, in mai multe zone, chiar si acolo unde semnalul este slab. Ambele modele, Huawei P10 si Huawei P10 Plus, incorporeaza de asemenea un sistem de antene Wi-Fi MIMO 2x2 (doua antene) pentru o acoperire mai buna si viteza mai mare. Pentru utilizatorii care isi doresc o navigare mai precisa si mai rapida prin intermediul hartilor si a aplicatiilor, tehnologia Huawei HiGeo combina informatii de tip Big Data pentru a permite detectarea locatiei, facand posibila navigarea usoara aproape oriunde.

Parteneriate cheie pentru a inspira creativitatea in exprimare



in plus, pe langa colaborarea pe termen lung cu Leica Camera si Institutul Pantone Color, Huawei colaboreaza impreuna cu Saatchi Gallery, provocand fotografi renumiti sa utilizeze Huawei P10 pentru a-si pune in valoare creativitatea.

Huawei a incheiat de asemenea un parteneriat si cu renumita institutie Central Saint Martins, unul din cele mai renumite centre la nivel mondial din domeniul artei si al designului. Astfel, inspirati de noul flagship al companiei, peste 60 de studenti ai institutiei au fost provocati sa creeze accesorii concept pentru Huawei P10, care sa ilustreze legatura dintre moda si tehnologie.

De asemenea, designerul brandului Ricostru, Rico Machit Au, s-a implicat in procesul de creatie al unor accesorii exclusive. Parteneriatul cu Ricostru introduce o noua estetica in materie de design in tehnologie, combinand excelent expertiza Huawei cu spiritul futurist al Ricostru. Croiul aproape de perfectiune, procesele inovatoare de productie si materialele high-tech au fost materializate in accesorii pentru smartphone, elegante, dar totodata moderne, care pun in valoare frumusetea smartphone-urilor Huawei.

Mai mult, Huawei si Vogue si-au unit fortele pentru a reproduce 8 fotografii de coperta iconice din trecut – realizate cu noul smartphone Huawei P10 - proiect ce face parte din expozitia “intoarcerea la moda: un secol de Fotografie la Condé Nast”, expozitie ce va fi expusa la Centrul de Arta Contemporana Ullens (UCCA), din Beijing. Caracteristicile si tehnologiile avansate ale camerei foto integrate in Huawei P10 au permis cunoscutului fotograf de moda, Jumbo Tsui, sa recreeze imaginile cu smartphone-ul Huawei.

Smartphone-urile Huawei P10 si P10 Plus vor fi disponibile incepand din luna martie in 30 tari si regiuni, urmand ca disponibilitatea pentru restul tarilor si regiunilor sa fie anuntata ulterior.