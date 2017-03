Cei care vor face precomanda la telefon vor avea parte de o surpriza.

La doar o luna de la lansarea globala, Huawei P10 va fi disponibil pentru pre-comanda pe plan local, in magazinele online ale partenerilor autorizati Huawei. Romanii care vor sa aiba primii noul flagship Huawei isi pot inregistra pre-comenzile in perioada 27 martie – 5 aprilie, si vor primi, gratuit, la livrarea produsului, o bratara de fitness, Huawei FIT.

Huawei FIT este un ceas fitness, usor si subtire, care monitorizeaza orice tip de activitate fizica, precum si calitatea somnului sau ritmul cardiac. in plus, utilizatorii isi pot seta alarma, pot respinge apeluri sau pot primi recomandari in timpul antrenamentelor – dupa o cursa, ceasul afiseaza VO2 max, indicele ce masoara cantitatea maxima de oxigen pe care un individ o poate utiliza in timpul antrenamentelor intense, timpul de recuperare si un scor al antrenamentului. Mai mult, Huawei Fit este primul dispozitiv care a obtinut certificarea TÜV-WT, din punct de vedere al fiabilitatii si al preciziei in operare.

Noul Huawei P10 isi propune sa inspire creativitatea in exprimare si ofera un sistem dual-camera Leica, cu functii inovatoare pentru realizarea imaginilor de tip portret, precum si prima camera frontala Leica, pentru selfie-uri remarcabile. Sistemul dual-camera este compus dintr-un senzor RGB de 12 MP si unul monocrom de 20MP, datorita carora fotografiile realizate sunt expresive si clare, in orice conditii de iluminare. Mai mult, printre tehnologiile si functiile foto integrate in noul varf de gama Huawei se regasesc detectia faciala 3D, iluminarea dinamica, efectul bokeh sau tehnologia Huawei Hybrid Zoom.

Huawei P10 este un smartphone atragator care se remarca si prin finisajele premium, de cea mai buna calitate, obtinute datorita utilizarii pentru prima oara in industrie a tehnologiei de finisare Hyper Diamond-Cut. Noul varf de gama ruleaza versiunea Android Nougat 7.0 si integreaza un puternic procesor Kirin 960, noua interfata EMUI 5.1, o baterie de 3200 mAh, tehnologia Huawei Ultra Memory si sistemul de antene 4x4 LTE MIMO si 2x2 Wi-Fi MIMO, pentru performante de neegalat.

Huawei P10 va putea fi comandat in doua variante de culoare: Graphite Black si Mystic Silver, la un pret recomandat de 2599 RON.