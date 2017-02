iPhone-ul a fost cel mai vandut smartphone in China incepand cu 2012 - cei de la Counterpoint Research au dezvaluit insa ca exista un nou lider. Oppo R9 este de acum telefonul numarul 1 in aceasta tara.

Conform firmei de cercetare, 17 milioane de unitati de R9 au fost vandute de catre Oppo anul trecut, ceea ce reprezinta aproximativ 4% din total. In schimb, Apple a vandut "doar" 12 milioane de unitati de iPhone 6s.

Daca procentul telefoanelor vandute de Oppo in China a crescut cu 106%, in schimb cele Apple au scazut cu 21%.

