Apple se pregateste de marea lansare a celui mai nou iPhone - pe langa versiunile iPhone 7s si 7s Plus care vor oferi un upgrade pentru telefoanele lansate in urma cu un an, Apple pregateste primul smartphone al companiei cu ecran OLED. Fie ca acesta se va numi iPhone 8 sau iPhone X, analistii scriu ca telefonul va reprezenta un pas important pe piata smartphone-urile.

Cel mai performant iPhone de pana acum va fi si primul cu un pret de peste 1000 de dolari pentru versiunea de baza. Cum tehnologia va avansa, sansele de a vedea un iPhone high-end pe viitor cu un pret sub acest prag devin minime.

Ecranul, de asemenea, o va duce pe Apple intr-o noua directie, pe urmele Galaxy S8 si Note 8. Telefonul aniversar al celor de la Apple va avea display pe aproape toata suprafata din fata a telefonului, butonul de home urmand sa dispara.

Al treilea capitol care va reprezenta un punct de cotitura pentru smartphone-urile high-end va fi realitatea augmentata. Apple a prezentat deja ARKit odata cu noul iOS 11 iar noul iPhone va arata cum se va implementa acesta.

Everything we know about the Apple iPhone 8 — which should be announced next week pic.twitter.com/wwDguEYTXw