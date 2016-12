iPhone 7 ar putea fi primul iPhone de pana acum care se vinde mai putin decat modelul precedent.

In mod traditional, noile iPhone-uri se vand foarte bine in primele luni - de cele mai multe ori depasesc vanzarile modelului precedent in acel trimestru.

Acest lucru se pare ca nu se intampla cu cel mai nou iPhone - vanzarile sub asteptarile celor de la Apple au fortat compania sa scada productia device-urilor iPhone 7 si iPhone 7 Plus! Productia stocului urmeaza sa fie scazuta cu 10%.

Apple a vazut primele semne ale scaderii in martie, cand veniturile pentru trimestrul al 2-lea au aratat o prima scadere. Iar sansele sunt foarte mari ca iPhone 7 sa devina primul device din istoria Apple care nu depaseste la capitolul vanzari precedentul model. Oficial acest lucru probabil se va confirma la sfarsitul lunii ianuarie cand Apple va anunta noul raport financiar.