Apple are dificultati in a face fata cererilor clientilor de iPhone, insa de data aceasta nu este vorba despre un nou model de smartphone. In schimb, o parte a utilizatorilor de iPhone 6s au probleme cu telefonul care se stinge la intamplare, desi mai are suficienta baterie.

Apple sustine ca "un numar foarte mic device-uri iPhone 6s sunt afectate", fiind vorba despre cele fabricate intre septembrie si octombrie 2015, si ofera inlocuirea bateriei de catre companie. Daca introduci numarul de serie al iPhone-ului pe site-ul oficial Apple si esti printre cei afectati, vei primi instructiunile necesare.

Cei de la Business Insider au vorbit cu un angajat de multi ani al celor de la Apple iar acesta le-a dezvaluit ca inlocuirea bateriei dureaza intre 20 si 45 de minute. Poate ca nu sunt mult, insa numarul cazurilor este mai mare decat se asteptau angajatii Apple. In cazul angajatului cu care au vorbit jurnalistii, desi magazinul in care lucreaza nu este cel mai mare din acel oras, staff-ul are parte intre 15 si 30 de cereri de inlocuirea a bateriei in fiecare zi. Astfel, angajatii sunt aglomerati si rezulta alte probleme in magazine.

Cum este si perioada Sarbatorilor, angajatii sunt oricum suprasolicitati. "Nu exista un plan real pentru cum sa rezolvam aceasta problema. Majoritatea magazinelor au staff-ul prea mic si ni se programeaza prea multe intalniri astfel ca de multe ori sunt programate simultan. Si vin si aceste cereri de inlocuire a bateriei non-stop" a spus angajatul care si-a dorit sa-i fie pastrat anonimatul. El lucreaza la Apple de 5 ani de zile.

Apple nu a raspuns la cererea Business Insider pentru a comenta situatia.