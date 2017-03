Cei de la Forbes scriu astazi despre o situatie neasteptata pentru cei de la Samsung.

Samsung a anuntat oficial astazi propriul asistent digital, Bixby, care va debuta pe Galaxy S8 pe 29 martie. Este una dintre caracteristicile de baza pentru noul flagship Samsung si a fost creat de Viv, un startup de inteligenta artificiala cumparat de catre Samsung in octombrie 2016 - Bixby, conform sugestiilor Samsung, este o alternativa mai puternica si complexa la Siri, asistentul digital al celor de la Apple construit de oamenii din spatele Viv.

"Bixby va putea sa sprijine aproape orice sarcina pe care aplicatia este capabila sa o faca" sustine seful departamentului de R&D Samsung, Injong Rhee. Nu a fost oferit momentan vreun exemplu, exceptand faptul ca poti apasa pe butonul dedicat pentru Bixby si sa oferi o comanda. Cei de la Samsung spun ca Bixby nu te va forta sa inveti comenzi fixe pentru a-i spune ce sa faca si ca va avea abilitati naturale de procesare. Insa Samsung ezita spunand ca viziunea pentru o interfata ce leaga omul de masinarie nu va avea loc peste noapte: "Ambitia necesita timp".

Insa analistii cred ca Bixby va avea dificultati in a se impune in fata Google Assistant. Acesta din urma ar putea fi "actul principal" in timp ce Bixby "danseaza pe margine", conform spuselor lui Richard Windsor, analist independent din spatele Radio Free Mobile. "Daca Bixby poate indeplini toate promisiunile facute, atunci cu siguranta va fi mai bun decat Google Assistant. Cred insa ca este o misiune mare. Viv a fost fondata in 2012 si nu are date despre produse comerciale in timp ce Google a rulat timp de 20 de ani date" mai spune Windsor.

Windsor mai spune ca realizarea Bixby ar putea fi afectat de intelegerea din 2014 cu Google de "a nu fi in competitie intre ei pentru anumite servicii digitale", chiar daca detaliile nu au fost niciodata dezvaluite. "De aceea cred ca Bixby a fost <retrogradat> la un buton pe lateral in timp ce Google Assistant va sta pe importantul buton home" mai spune Windsor, punctand ca 20% din cautarile pe mobile sunt facute prin folosirea vocii, ceea ce inseamna ca utilizatorii de Android sunt conditionati de apasarea butonului de home. Insa daca Bixby este atat de bun pe cate Samsung spune si utilizatorii vor fi impresionati, atunci acesta poate ajunge pe alte device-uri smart ale celor de la Samsung precum televizoare, speakere sau frigidere. "Asta ar ajuta Samsung sa incurajeze detinerea de device-uri Samsung pe toata linia. Depinde insa de cat de bun este Bixby".