O carcasa de iPhone vine la pachet si cu ... Android!

Eternul conflict dintre iOS si Android este rezolvat intr-un mod spectaculos de Eye! Carcasa pentru iPhone vine la pachet cu un telefon cu Android functional si independent. Produsul este in acest moment sponsorizat pe platforma Kickstarter.

Partea cu Android vine cu un ecran de 5 inch, propria baterie, 256GB spatiu de stocare, slot pentru SIM, infrarosu si incarcare prin wireless. In plus, are si jack de 3.5 mm - carcasa are suport pentru iPhone 6, iPhone 6 Plus, 6S si 6S Plus, iPhone 7 si 7 Plus. Se conecteaza la iPhone prin portul Lighning pentru incarcare si transfer de fisiere astfel ca, desi sunt 2 telefoane diferite, pot fi folosite in tandem.

Eye este creat de ESTi, o companie din Tel Aviv. Este disponibila la precomanda pe Kickstarter pentru 95 de dolari, urmand sa aiba un pret de retail de 189 de dolari. Obiectivul proiectului de pe Kickstarter a fost depasit deja cu 31 de zile inainte sa expire - 936 de persoane au contribuit.