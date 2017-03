Rivala din Coreea de Sud a vrut sa le aduca aminte utilizatorilor de ce poate sa faca G6.

Samsung va lansa Galaxy S8 si S8+ astazi iar cei de la LG, pentru a se asigura ca utilizatorii nu uita de G6, au lansat prima reclama TV pentru noul flagship al companiei, anuntat la MWC 2017.

Reclama prezinta cateva dintre avantajele pe care le are noul ecran urias de 5.7 inch cu 18:9 aspect ratio si margini foarte subtiri. "Un ecran mare care are loc in mana ta" este sloganul reclamei.

Ramana de vazut daca LG va avea succes impotriva rivalilor de la Samsung, cei care au castigat mereu in ultimii ani - noul design pentru G6 a facut ca vanzarile din Coreea de Sud sa fie excelente. Telefonul va ajunge si pe alte piete importante in urmatoarele saptamani.