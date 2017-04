Samsung are probleme serioase in a face fata cererii pentru Galaxy S8.

Precomenziile pentru Galaxy S8 in tara de origine a celor de la Samsung, Coreea de Sud, au inceput sa fie livrate in urma cu 2 zile. Daca in prima zi au fost livrate 210.000 de unitati, numarul a scazut la 63.400 in cea de-a doua zi. Motivul? Probleme cu stocul!

Conform operatorilor din Coreea, versiunea de Galaxy S8+ cu 6GB de RAM si 128GB memorie interna este cea problematica. Zvonurile ca Samsung va avea probleme cu stocul pentru S8 au existat inainte de lansare insa compania a promis ca acest lucru nu se va intampla.

Cu peste 1 milion de precomenzi facute, Galaxy S8 a devenit telefonul cu cel mai mare numar de precomenzi din istoria Samsung in Coreea.