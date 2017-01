Pentru prima data, telefoanele din seria Galaxy A sunt rezistente la apa si praf!

Samsung a prezentat oficial noua serie de telefoane Galaxy A - in Europa vor fi disponibile in doua versiuni – A5 cu ecran de 5,2” si A3 de 4,7”. Cele 2 telefoane sunt din categoria mid-range si vor avea urmatoarele preturi: 329 de euro Galaxy A3, in timp ce Galaxy A5 va costa 429 de euro.

Iata comunicatul oficial:

„Samsung incearca intotdeauna sa se asigure ca utilizatorii nostri beneficiaza de cele mai avansate produse disponibile” a spus DJ Koh, Presedinte Mobile Communications Business, Samsung Electronics. „Cele mai noi dispozitive Galaxy A sunt o dovada in acest sens. Acestea integreaza abordarea noastra unica in ceea ce priveste design-ul, dar si functiile pe care utilizatorii Galaxy au ajuns sa le iubeasca, pentru a aduce performante ridicate fara a face compromisuri in ceea ce priveste stilul.”

Noua serie Galaxy A prezinta o rama de metal si sticla 3D pe partea din spate, bazate pe design-ul specific produselor premium Samsung. Cu tasta Home si o camera subtire, dispozitivul are un design fara cusur, oferind o utilizare mai usoara si mai confortabila ca niciodata. Noile smartphone-uri vor fi disponibile in patru culori: Black Sky, Gold Sand, Blue Mist si Peach Cloud.

Surprinde momentele importante cu camera frontala si principala de 16 megapixeli, care sunt acum mai stabile datorita unui autofocus precis, ce permite realizarea fotografiilor si selfie-urilor clare, chiar si atunci cand acestea sunt facute in conditii de luminozitate redusa.

Cu Galaxy A (2017), selfie-urile nu au fost niciodata mai usor de capturat. Apasa oriunde pe ecran pentru a realiza un selfie la rezolutie ridicata cu butonul mobil al camerei si foloseste ecranul ca blit pentru fotografii mai luminoase. Camera dispune de o interfata mai simpla, permitand utilizatorilor sa schimbe rapid modurile de fotografiere sau filtrele pentru a adauga efecte speciale oricarei fotografii. in plus, sunt disponibile moduri speciale, precum Food Mode, care optimizeaza fotografiile si imbunatatesc culorile si contrastul imaginilor.

Noile Galaxy A au fost create pentru a tine pasul cu nevoile zilnice ale utilizatorilor, integrand astfel cateva din functiile apreciate, disponibile pe modelele premium Galaxy S7:

· Pentru prima data, seria Galaxy A ofera rezistenta la apa si praf certificata prin standardul IP68 pentru a fi utilizate aproape oriunde, astfel ca smartphone-urile pot fi folosite in ploaie, la sala, pe plaja sau intr-un mediu cu mult praf.

· O baterie cu o autonomie mai mare inseamna ca utilizatorii au acum posibilitatea de a ramane mai mult timp conectati, in timp ce functia de incarcare rapida le permite sa isi reincarce mai rapid ca pana acum dispozitivul, la capacitate maxima. De asemenea, noile Galaxy A sunt echipate cu un port USB Type-C reversibil pentru conectivitate usoara.

· Functia Always on Display permite utilizatorilor sa verifice cele mai importante notificari fara sa atinga dispozitivul, economisind astfel timp si baterie.

· Capacitatea de memorie extinsa si optiunea de a adauga spatiu suplimentar de stocare, de pana la 256GB, prin cardul MicroSD ofera utilizatorilor posibilitatea de a crea si salva mai mult continut fara sa isi faca griji pentru spatiul de stocare ramas liber.

Noile Galaxy A vor fi disponibile in Europa la inceputul lunii februarie.