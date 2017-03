Telefonul cu ecran care se poate indoi este aproape finalizat.

Smartphone-ul cu ecran pliabil al celor de la Samsung este aproape de a intra in faza de productie. Iar compania din Coreea de Sud planuieste sa plaseze acest telefon in varful liniei de productie, peste actualele flagship-uri din seria Galaxy S si Galaxy Note, anunta Android Authority.

Conform noilor informatii, Samsung Electronics si Samsung Display tinteste productia prototipului in al 3-lea trimestru al anului. Cateva mii de unitati vor fi create si trimise la partenerii majori, inclusiv la operatori. Va urma apoi feedback-ul si testele suplimentare inainte de productia in masa. Samsung a demonstrat deja tehnologia in fata unor parteneri la MWC din luna februarie.

Astfel, productia in masa va veni cel mai probabil in 2018 daca nu exista probleme. Samsung vrea sa fie primul producator cu smartphone cu ecran pliabil astfel ca vor tine un ochi pe competitorii care dezvolta la randul lor display-uri ce se pot indoi. Companii din China precum BOE, Visionox si AUO au investit sume uriase in cercetare si dezvoltare pentru a-i ajunge din urma pe cei de la Samsung, liderul absolut in materie de display-uri OLED simplu si OLED flexibil. Cele 3 companii mentionate au legaturi stranse cu Lenovo, Oppo si Vivo.

Samsung vrea sa pozitioneze noul telefon la "un nivel superior fata de flagship-urile normale". Noile smartphone-uri vor oferi "design luxos si calitate inalta", ceea ce va avea un efect semnificativ asupra intregii linii de smartphone-uri Samsung. Strategia companiei este similara cu cea folosita pentru conceptul de ecran curbat pe lateral.

Desi experimenteaza cu aceasta tehnologie de ani de zile, Samsung a gasit raspunsul la problema cea mai mare - daca crearea unui display care se poate indoi este simpla, problema apare la rezistenta display-ului care trebuie sa fie capabil sa fie indoit de mii de ori pe parcursul vietii unui device. De asemenea, costul de productie a reprezentat o problema. Samsung este insa gata sa treaca la urmatorul nivel.