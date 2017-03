Ultimul update de pe iPhone schimba sistemul de fisiere ce fusese dezvoltat acum 30 de ani!

Apple a lansat un nou update pentru iPhone si iPad saptamana aceasta cu mai multe functionalitati noi precum Find my AirPod si imbunatatiri pentru Siri - cea mai mare schimbare nu este insa "la vedere".

iOS 10.3 schimba o parte de baza a modului in care functioneaza device-urile Apple - noul Apple File System reprezinta un upgrade de la HFS+, dezvoltat in urma cu 30 de ani. Acest nou sistem este "optimizat pentru Flash/SSD si are o criptare puternica", conform celor de la Apple.

Acest nou sistem va face ca device-urile sa ruleze mai rapid - o alta mica schimbare pentru a obtine acest lucru a fost optimizarea animatiilor si scurtarea lor. Noul sistem de fisiere poate elibera din spatiu de stocare.

Fiind insa vorba de o parte importanta a device-ului, exista si un risc. In cazul in care update-ul este intrerupt dintr-un motiv sau altul, utilizatorul poate pierde datele vechi. Pana acum nu a existat insa vreo problema de acest gen iar milioane de utilizatori au descarcat deja noua versiune a sistemului de operare.