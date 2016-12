Jurnalistii britanici au reactionat dupa un raport al Guvernului din Marea Britanie.

Conform unui raport guvernamental, Marea Britanie se afla pe locul 54 in lume in ceea ce priveste acoperirea 4G in tara. National Infrastructure Commission a determinat ca Marea Britanie are prea multe "deserturi digitale" chiar si in centrul oraselor.

Cum Romania se afla cu un loc mai sus in clasament, jurnalistii britanici de la The Guardian scriu astazi ca "acoperirea 4G din Marea Britanie ne plaseaza sub Romania si Peru!", in timp ce BBC atrage atentia asupra modului in care Guvernul va trata acoperirea 5G, atunci cand aceasta va fi lansata.

"Marea Britanie este pe locul 54 in lume la acoperirea 4G iar utilizatorul de rand poate accesa 4G poate in jumatate din timp. Reteaua noastra 4G este mai proasta ca in Romania si Albania, Panama sau Peru. Drumurile si caile ferate pot crea impresia unui desert digital si chiar si centrele oraselor sunt afectate de locuri unde conectivitatea este imposibila. Nu este doar frustrant, ci blocheaza din ce in ce mai mult afacerile din Marea Britanie iar economia noastra are din ce in ce mai mult nevoie ca forta de munca sa fie conectata" a spus Andrew Adonis, seful comisiei.

Watchdog: UK 4G worse than Romania & Peru. @BIG_MPs says: Ministers mustn't believe telecoms glib promises for 5G https://t.co/PSLdu5AD5w

— Grant Shapps (@grantshapps) December 14, 2016